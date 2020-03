Salgono a 169 (+40) i contagi da Coronavirus in Calabria. 3 deceduti. 5 casi in più in Provincia di Cosenza

Il bollettino della Regione Calabria sui casi positivi registrati in Calabria al 19 marzo. Tre i deceduti in provincia di Reggio, Cosenza e Crotone

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1769 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 169 (+40 rispetto a ieri), quelle negative sono 1600.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 5 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 24 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

– Reggio Calabria: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 34 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare

– Crotone: 6 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 5590, così distribuiti:

– Cosenza: 1270

– Crotone: 386

– Catanzaro: 550

– Vibo Valentia: 590

– Reggio Calabria: 2794

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9383.

