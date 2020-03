+++ Salgono a 8 i casi in città +++ Stasi: due nuovi contagi

Il Coronavirus miete nuovi contagi in città. Confermata la positività del consigliere comunale e di un altro concittadino

Il bilancio di casi positivi a Corigliano Rossano si aggrava: salgono a 8 i contagi in città e a darne notizia, nel suo consueto appuntamento serale di comunicazione istituzionale è il sindaco Flavio Stasi. Che inoltre conferma la notizia già preannunciata dal direttore del pronto soccorso dello Spoke cittadino Natale Straface: risultato positivo è anche un consigliere comunale, attualmente ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’altro positivo è uno dei casi sospetti segnalati nei giorni scorsi e di cui si aspettava il tampone. “Il dipartimento di prevenzione ha già attivato il monitoraggio di tutti i contatti dei due positivi, che per fortuna sarebbero molto limitati. Sono già stati effettuati gli interventi di sanificazione dei reparti in cui sono transitati i nostri concittadini ma purtroppo non è ancora attivo il pre-triage notturno”.

