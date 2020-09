Sabato 26 divieto su Piazza Duomo. Domenica 27 dalle 17 stop sosta e fermata su Piazza Steri.

Festeggiamenti in onore di San Nilo e Premio Ausonia, sabato 26 e domenica 27 cambierà la viabilità in Piazza Duomo e Piazza Steri, nel Centro Storico di Rossano.

È quanto contenuto nelle ordinanze firmate dal dirigente della Polizia Locale Paolo Lo Moro e finalizzate a disciplinare il traffico e a tutelare la pubblica incolumità in occasione degli eventi in programma. In Piazza Duomo, sabato 26 per garantire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni in onore del Santo Patrono di Rossano, sarà istituito il divieto di sosta, dalle ore 18 e fino a cessata esigenza.

Per l’evento Premio Ausonia sabato 26 dalle ore 7, sarà vietata la sosta su Piazza Steri per consentire le operazioni di montaggio del palco. Domenica 27, sarà istituito il divieto di fermata dalle ore 17 fino a cessata esigenza, su Piazza Steri sul tratto di strada di Corso Garibaldi compreso tra Piazza SS. Anargini e Via Piazzetta De Rosis.

