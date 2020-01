Russo presenta la sua candidatura: necessità di una voce autorevole

Il sindaco di Crosia rilancia il bisogno di diritti e servizi

Si è tenuta ieri sera nella sala della Delegazione comunale di Mirto la presentazione della candidatura alle elezioni regionali di Antonio Russo, sindaco di Crosia. Nella lista di Forza Italia a sostegno di Jole Santelli presidente, Russo chiede “più rappresentanza e autorevolezza per i territori periferici dello Jonio cosentino e della Sila greca; più diritti per i cittadini ed una nuova sfida, quella di spostare il baricentro dei servizi – accentrati su Cosenza e sull’area tirrenica – nella Sibaritide e lungo la dorsale orientale della Calabria. Questi gli obiettivi per una regione che oggi deve saper voltare pagina per andare oltre; verso una nuova e più importante stagione di investimenti e di azioni infrastrutturali che rilancino le potenzialità dei territori calabresi”.

Un incontro caloroso, quello di Antonio Russo con la sua gente; che già a nel maggio scorso lo ha incoronato per la terza volta Sindaco del centro traentino, durante il quale sono emerse le tante emergenze, purtroppo calcificate, del territorio e “l’assenza totale, in questi ultimi anni, – ha ricordato nel suo intervento – di una rappresentanza istituzionale forte, presente e attenta alle esigenze dell’area ionica e del suo entroterra”. A sostenere Russo, ieri sera nella gremita Delegazione comunale, c’erano anche gli amministratori di Crosia guidati dal capogruppo consiliare, Emilio Cinelli, e dal vicesindaco, Gemma Cavallo.

CORIGLIANO ROSSANO TRAINO DI SVILUPPO PER TUTTI

“Il nostro territorio manca di centralità e questo perché non si è riusciti mai a proporre una figura unitaria e rappresentativa di quest’area. Proprio da qui, da questa esigenza di avere una voce forte nelle istituzioni regionali, è nata la mia candidatura. Un’opportunità valutata insieme alla Maggioranza consiliare e all’interno di un partito, Forza Italia, in cui milito dall’inizio degli anni ‘90”. Centralità territoriale, è il concetto chiave attorno al quale è ruotato l’intervento di Russo. “La Valle del Trionto così come tutto il resto del territorio del basso Jonio cosentino e della Sila greca oggi si trovano a vivere direttamente le dinamiche di Corigliano-Rossano, una grande realtà proprio alle porte di casa nostra che può essere motore e traino di sviluppo per tutti se la periferia saprà esprimere una sua identità politica forte e determinata”.

“Queste elezioni regionali sono un passaggio cruciale per il territorio. Perché dal 26 gennaio, con Jole Santelli alla presidenza, cambieranno gli equilibri politici della nostra regione e con esse anche le prospettive di sviluppo. Sarà importante esserci per lavorare e intercettare finanziamenti, investimenti e nuovi strumenti per rilanciare il ricco patrimonio di risorse, dalla cultura ai paesaggi per finire all’agricoltura e all’artigianato tipico, del comprensorio ionico cosentino. Da sindaco ho dimostrato di sapere programmare e progettare. Ora questa esperienza – ha concluso – voglio metterla a servizio di un territorio che negli ultimi trent’anni è stato utilizzato solo come serbatoio di voti mentre veniva depredato di tutto”.

