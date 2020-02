Russo (Cisl Calabria): vicinanza alle famiglie dei due macchinisti morti sul Frecciarossa e ai feriti

Una delle due vittime, originaria di Reggio, era delegato Cisl in Lombardia. Per una casualità dovuta all’ora l’incidente non ha causato una vera e propria una strage

Anche Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria, ha voluto esprimere cordoglio a nome di tutta la Cisl regionale per le vittime dell’incidente ferroviario verificatosi a Lodi. «Ci stringiamo intorno alle famiglie di Giuseppe Cicciù, delegato Cisl in Lombardia, nato a Reggio Calabria, e di Mario di Cuonzo, anch’egli meridionale, i due macchinisti che hanno perso la vita nel gravissimo incidente del Frecciarossa deragliato a Lodi, augurando una pronta guarigione a tutti i feriti coinvolti, passeggeri e operatori ferroviari.

ENNESIMA E INACCETTABILE TRAGEDIA SUL LAVORO

Siamo di fronte – prosegue Russo – all’ennesima, terribile e inaccettabile tragedia sul lavoro; che ripropone in modo acutissimo sia la questione della sicurezza, tanto più assurdamente perché si parla di un treno di ultima generazione, sia la questione dell’emigrazione, che ha toccato e continua a toccare tantissime famiglie del Sud Italia.

Per una casualità dovuta probabilmente all’ora si è verificato, come è stato detto, l’incidente non ha causato una vera e propria una strage. Ora – conclude il Segretario generale della Cisl calabrese – chiediamo con forza che sia fatta al più presto piena luce sulle cause del disastro, perché ciò che è accaduto non si ripeta mai più».

