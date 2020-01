Russo chiude la campagna elettorale in Piazza Dante a Crosia-Mirto

Russo chiude la campagna elettorale Regionale in Piazza Dante, a Crosia-Mirto. Il Candidato di interverrà domani pomeriggio alle ore 18.00 al comizio del movimento civico Evoluzione e del coordinamento locale di Forza Italia.

«Queste elezioni – dichiara Russo – rappresentano una grande occasione per il progresso del nostro territorio, poiché avremo la possibilità di scegliere il cambiamento, designando il candidato che rappresenta non solo il nostro Comune ma l’intero comprensorio.

L’esperienza di Sindaco mi ha fatto avere la piena consapevolezza del totale disinteresse del governo regionale per la risoluzione di importanti problematiche riguardanti il turismo, l’agricoltura, la sanità, l’ambiente, i trasporti, i servizi alle famiglie, e la grave disoccupazione che affligge le regioni meridionali in generale e la Calabria in particolare.

Il mio impegno – conclude – sarà certamente maggiore non solo per continuare ad assicurare una presenza più costante nel nostro comune, ma anche un più intenso impegno politico-amministrativo che garantisca i massimi benefici a vantaggio dell’intero territorio ionico cosentino, della Sibaritide e della Sila Greca».

