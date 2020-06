Royalties pesca, incontro in Regione: «Noi non siamo stati invitati»

Ne è risentita la senatrice del Movimento 5 stelle Silvana Abate: «All’incontro dovevamo esserci anche noi»

«Sono venuta a conoscenza del fatto che domani si terrà in Regione un incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Fausto Orsomarso, sulle royalties da destinare ai pescatori di Crotone. Nella suddetta convocazione si dice che a questo incontro parteciperanno sia il deputato forzista Sergio Torromino sia il consigliere regionale FI Vito Pitaro».

Così la senatrice del movimento 5 stelle, Rosa Silvana Abate, che proprio non riesce a capacitarsi come a quell’incontro che dovrebbe tenersi domani alla Cittadella la delegazione parlamentare del movimento 5 stelle che aveva sollevato il problema «non è stata invitata»

E il problema è addirittura istituzionale. «Non riesco a capire -scrive la senatrice – come si possano verificare a livello istituzionale queste situazioni. Sono passate, infatti, ormai due settimane (era sabato 25 maggio 2020) da quando avevo chiamato in causa (insieme alle colleghe parlamentari crotonesi Corrado e Barbuto) lo stesso assessore Orsomarso (la pratica è sempre stata di competenza del relativo dipartimento “Sviluppo Economico ed Attività Produttive”) ma anche al suo collega responsabile di Agricoltura e Welfare, Gianluca Gallo, senza ottenere risposta. Mentre oggi apprendo di questo incontro per vie indirette senza essere coinvolte».

E poi la senatrice di Corigliano-Rossano ribadisce la proposta. «Come Movimento 5 stelle avevamo già lavorato alla questione delle royalties e l’iter amministrativo e legislativo per addivenire a una soluzione definitiva del problema era stato chiarito nel parere ribadito a luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico, allora guidato da Luigi Di Maio, che aveva specificato come si trattasse di un ristoro ai pescatori e non un aiuto di stato. Il problema, come ribadito nella passata interlocuzione, è che la Regione Calabria deve rivedere l’Accordo Quadro vigente (del febbraio 2017) con l’integrazione di uno specifico articolo di norma che definisca in modo strutturale e stabile l’entità del contributo annuo spettante ai pescatori del crotonese. La crisi del settore della pesca è stata inevitabilmente accelerata dall’arrivo del Coronavirus e, oltre al “Cura Italia”, al “Liquidità” e al “Rilancio”, lo sblocco delle royalties sarebbe una importante boccata d’ossigeno per le casse dei pescatori che le aspettano da tanti, troppi anni e con la presente colgo l’occasione per reiterare ancora una volta la richiesta di un incontro ufficiale, anche in videoconferenza, visto che la questione royalties non è più procrastinabile».

