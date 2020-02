Rottura sul serbatoio S.Antonio: disagi a Cariati

Ennesima falla nel sistema idrico della Sorical. Disservizi nell’approvvigionamento anche nella cittadina del basso Jonio

Non solo a Corigliano-Rossano, in questo momento gli operati della Sorical sono a lavoro anche sulla condotta Sant’Antonio, nel territorio di Campana per un guasto sul serbatoio che sta generando disservizi nel centro storico e in parte della marina di Cariati. Il Comune, nel frattempo, per limitare al minimo il disagio ha fatto ricorso al serbatoio Petraro.

È quanto fanno sapere in una nota stampa gli uffici comunali. Il guasto dovrebbe essere riparato entro il pomeriggio di oggi, nel frattempo l’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio.

Commenta

commenti