Perdita sulla condotta nel Celadi, oggi, giovedì 27 febbraio, potrebbe mancare l’acqua da via Santo Stefano, passando da via San Nilo e fino alla zona sottostante piazza Steri

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che la rottura è già stata individuata e che si sta già provvedendo alla riparazione.

Fogna in via Zara, nel borgo storico marinaro di Schiavonea, allertato, il Comune è subito intervenuto. Sono programmati per domani, venerdì 28, i lavori di riparazione.

