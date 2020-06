Rotaract dona al comune di Corigliano Rossano una sedia utilizzabile in spiaggia dai diversamente abili

Una sedia “Job” che serve a migliorare la qualità della permanenza in spiaggia dei disabili

E’ avvenuta questa mattina, venerdì 26 giugno, la consegna al comune di Corigliano Rossano di una sedia del tipo JOB, per rendere più piacevole la permanenza in spiaggia delle persone con disabilità. È stata donata dal Rotaract Club Corigliano Rossano Sybaris e dal Rotaract Club Acri. Alla presenza del Sindaco Flavio Stasi e dell’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, i due presidenti Laura Carnevale e Ilaria Fiorito hanno illustrato il progetto agli amministratori. L’acquisto della speciale carrozzina è stato reso possibile grazie alle diverse raccolte fondi promosse nel corso dell’anno e alle quali hanno risposto positivamente in tanti. A tutti va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la vicinanza dimostrata. L’auspicio è che iniziative come questa possano essere da esempio e continuare ad ispirare solidarietà e prossimità.

