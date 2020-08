Rotaract Club Corigliano Rossano “Sybaris”: Ilaria Bossio è la nuova Presidente

Sabato 1 agosto 2020 presso l’Hotel Roscianum si è tenuto il Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Corigliano Rossano “Sybaris” con un cambio di vertice: Ilaria Bossio è la Presidente del Club per l’anno Rotariano 2020/2021. “E’ con grande emozione ed orgoglio che per questo nuovo anno Rotaractiano mi accingo a guidare il mio Club, immensamente grata della fiducia che ognuno di voi ha riposto in me.

La Cerimonia del Passaggio delle Consegne consacra il nuovo anno ma è anche un momento di nuovi e vecchi bilanci da condividere con tutti i soci del nostro Distretto. Purtroppo, come tutti noi sappiamo, per quest’anno la delicata situazione vissuta ci ha portato a fare delle scelte e a non poter condividere fisicamente questa cerimonia con tutti gli amici di sempre. Nonostante tutto noi Presidenti, aiutati dai nostri Direttivi abbiamo fatto il possibile per contemperare i consueti momenti celebrativi con le misure e le accortezze che le Istituzioni ci impongono.

Siamo coscienti tutti che l’anno che abbiamo concluso ma anche il nuovo anno sarà particolare e ancora incerto. Tuttavia non navigheremo a vista ma viaggeremo uniti e coscienti di tutte le opportunità che il Rotaract ci ha dato finora. Per quest’anno il motto del Presidente del Rotary International sarà la fonte da cui trarremo ispirazione: il Rotary apre opportunità, spalanca le porte, connette tutti in un’unica grande famiglia virtuale, ci fa superare le difficoltà e gli ostacoli e soprattutto consente di metterci in gioco sempre uniti da un unico obiettivo, quello di servire al di sopra di ogni interesse personale.” Queste le parole introduttive del discorso di insediamento della Presidente che, con grande emozione ha ringraziato il Presidente del Rotary Padrino Vincenzo Taverna ed ha rivolto un grande in bocca al lupo a Cosimo Bifano, Presidente del Rotaract Club Acri con cui ha condiviso ed organizzato la cerimonia, forti ed uniti da un grande spirito di amicizia che ha portato anche al rinnovo del gemellaggio tra i due Club. Ilaria Bossio ha presentato il suo Consiglio Direttivo composto da: Michele Aloe, Vicepresidente; Alessandra Verrina, Segretario; Rossana D’Ambrosio, Tesoriere; Andrea Marconetti, Prefetto; Marianna Spezzano e Francesco Gallina, Consiglieri.

Infine è stato presentato il nuovo logo e motto di club. Un’immagine che rappresenta l’unione e la fusione della nuova Città di Corigliano Rossano: il Codex Purpureus Rossanensis che abbraccia la meravigliosa cupola della chiesa di Sant’Antonio. “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita ma possiamo fare piccole cose con grande amore”, il motto che accompagnerà tutto il Club per questo nuovo anno sociale. “È questo lo spirito con cui lavoreremo per progettare e mettere in pratica tutto ciò di cui il nostro territorio avrà bisogno, per valorizzarlo, per coltivare nuove speranze, per regalare un sorriso, per accrescere la cultura e le nostre tradizioni. Sono certa che con l’aiuto della mia splendida squadra e di tutti i soci daremo energia alle idee. Grazie a ognuno di voi di vero cuore.” Queste le conclusioni della Presidente Ilaria Bossio.

