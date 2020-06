Rossocolore, arriva in libreria il romanzo d’esordio di Mariassunta Veneziano

La giornalista rossanese si è cimentata in una personale avventura letteraria fatta di memoria e sentimenti forti. Il libro è edito da Ensemble

Un viaggio che parte dal ritrovamento casuale di una pistola nascosta in mezzo a dei libri. Un viaggio, quello di un padre e di una figlia, che è viaggio nei luoghi ma anche nel tempo, in un tempo passato che, come sempre, non è mai del tutto passato. Inizia così “Rossocolore”, romanzo d’esordio della giornalista rossanese Mariassunta Veneziano, edito da Ensemble, casa editrice indipendente con sede a Roma.

Una narrazione che inizia ai nostri giorni per poi fare un brusco salto all’indietro e riaprirsi nel 1971, a Torino, con una ragazza misteriosa e Filippo, un giovane emigrato da un paese della Calabria, che inseguendola viene catapultato in un mondo fino ad allora visto solo da lontano. Tra bandiere rosse che sventolano e richieste di giustizia sociale urlate al vento, il protagonista conoscerà Mario, che resterà nella sua vita “al di là della vita stessa”. Parallela a questa scorre la storia di Gloria, giornalista di origini lucane alle prese con una morte strana e “familiare”. Due storie che arriveranno a incrociarsi in maniera inaspettata, tra incontri solo apparentemente casuali e scelte importanti che cambieranno inesorabilmente le sorti del protagonista.

Sullo sfondo, i tumulti di un’Italia inquieta, campo di battaglie condotte con la forza delle parole e la violenza delle armi, madre e matrigna, piazza e salotto, soldi e sangue, anima lacerata tra chi si batte perché tutto cambi e chi invece spinge perché tutto resti uguale.

Rossocolore è un romanzo d’amore, di genitori e figli, di amici, di persone che arrivano e vanno via, ma mai del tutto. Un amore che si fa lotta, con i pugni e con le pistole, per riemergere dal passato e costruirsi un futuro che quasi mai è come lo si era immaginato.

Mariassunta Veneziano ha dedicato questo libro a suo padre Franco, scomparso a marzo 2015. «La scrittura mi ha aiutato a non farmi risucchiare dal vuoto», dice. Un lavoro durato quattro anni che ha visto la luce a maggio, subito dopo la fine del lockdown. Il libro è disponibile in libreria e sul sito della casa editrice Ensemble.

