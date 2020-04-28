Rossano: stabiliti i nuovi turni delle Farmacia per maggio e giugno

Ecco i nuovi turni che seguiranno le Farmacia presenti nel territorio dell’area urbana di Rossano per i mesi di maggio e giugno
TURNI DELLE FARMACIE DI ROSSANO
MAGGIO – GIUGNO 2020
Aperte il sabato ed i festivi
Con orario 8,30 /13 e 16,30/20 – Estivo 17/20,30 (Salvo ordinanze autorità locali):
01/05 NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
02/05 FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO
03/05 NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
09/05 DI DONATO – PADRE PIO – FORCINITI – GALLINA
10/05 PADRE PIO
16/05 PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – MASCARO
17/05 ESCRIVA’ – FORCINITI
23/05 NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA
24/05 MISITANO PERRI
30/05 FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO
31/05 FERRARI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
02/06 DI DONATO – MASCARO
06/06 DI DONATO – PADRE PIO – FORCINITI – MASCARO
07/06 DI DONATO – MASCARO
13/06 PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – GALLINA
14/06 PAPPALARDO – FORCINITI
20/06 NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA
21/06 NOTO – GALLINA
27/06 FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO
28/06 NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA
Reperibilità pomeridiana e notturna:
Dal 27/04 al 03/05 NORMANNI
” 04/05 ” 10/05 PADRE PIO
” 11/05 ” 17/05 ESCRIVA’
” 18/05 ” 24/05 MISITANO PERRI
” 25/05 ” 31/05 RIZZO CORALLO FONTANELLA
” 01/06 ” 07/06 MASCARO
” 08/06 ” 14/06 FORCINITI
” 15/06 ” 21/06 GALLINA
” 22/06 ” 27/06 FERRARI – 28/06 NORMANNI
” 29/06 ” 04/07 DI DONATO – 05/07 PADRE PIO