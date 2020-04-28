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Rossano: stabiliti i nuovi turni delle Farmacia per maggio e giugno

Pubblicato da Comunicato Stampa in Attualità, Breaking News, covid -19 28/04/2020 11:15

Ecco i nuovi turni che seguiranno le Farmacia presenti nel territorio dell’area urbana di Rossano per i mesi di maggio e giugno

TURNI DELLE FARMACIE DI ROSSANO

MAGGIO – GIUGNO   2020

 

 

Aperte il sabato ed i festivi

Con orario 8,30 /13 e 16,30/20 – Estivo 17/20,30 (Salvo ordinanze autorità locali):

01/05  NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA

02/05  FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO

03/05  NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA

09/05  DI DONATO – PADRE PIO – FORCINITI – GALLINA

10/05  PADRE PIO

16/05  PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – MASCARO

17/05  ESCRIVA’ – FORCINITI

23/05  NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA

24/05      MISITANO PERRI

30/05  FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO

31/05      FERRARI – RIZZO CORALLO FONTANELLA

02/06  DI DONATO – MASCARO

06/06  DI DONATO – PADRE PIO – FORCINITI – MASCARO

07/06  DI DONATO – MASCARO

13/06      PAPPALARDO – ESCRIVA’ – FORCINITI – GALLINA

14/06      PAPPALARDO – FORCINITI

20/06  NOTO – MISITANO PERRI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – GALLINA

21/06  NOTO – GALLINA

27/06  FERRARI – NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA – MASCARO

28/06  NORMANNI – RIZZO CORALLO FONTANELLA

 

 

Reperibilità pomeridiana e notturna:

Dal  27/04  al   03/05  NORMANNI

”   04/05   ”   10/05  PADRE PIO

”   11/05   ”   17/05  ESCRIVA’

”   18/05   ”   24/05  MISITANO PERRI

”   25/05   ”   31/05  RIZZO CORALLO FONTANELLA

”   01/06   ”   07/06  MASCARO

”   08/06   ”   14/06  FORCINITI

”   15/06   ”   21/06  GALLINA

”   22/06   ”   27/06  FERRARI – 28/06 NORMANNI

”   29/06   ”   04/07  DI DONATO – 05/07 PADRE PIO


 

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