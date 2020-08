Il 16 agosto a Rossano la seconda edizione del Premio Gennarino Scorza

Il riconoscimento andrà a Mons. Francesco Milito e alla giornalista Maria Gabriella Capparelli

Tutto pronto per la seconda edizione del Premio Gennarino Scorza, la manifestazione organizzata dall’Associazione “I Rossanesi nel mondo Gennarino Scorza – Croce al Merito di Guerra e Medaglia d’Onore”, fondata dal Presidente Mario Scorza, figlio dell’Internato Militare Italiano (IMI) Gennarino Scorza, deportato in Germania per essersi opposto a combattere a fianco dei repubblichini dopo l’8 settembre 1943. Due le personalità a cui il prossimo 16 agosto, alle 20 all’ombra della Torre Sant’Angelo di Corigliano Rossano verrà conferito il riconoscimento:

A S.E. Mons. Francesco Milito: per aver sempre dato lustro alle proprie origini, con il costante impegno e la pervicace dedizione profusi anche al di fuori del Comune natìo; nonché per come ha saputo, in momento veramente difficile per il nostro paese e per l’Europa, quale quello della pandemia da Covid-19, eccellere nel suo ambito di competenza ma soprattutto per la profonda umanità che la contraddistingue nell’affrontare quotidianamente il suo operato per l’opera costante a sostegno degli ultimi e degli emarginati.

Alla Giornalista Rai Dott.ssa Maria Gabriella Capparelli: per la professionalità; per il lustro conferito con l’impegno al proprio luogo d’origine; per essere voce di un giornalismo rigoroso che attraverso la televisione entra nelle case degli italiani per dare un’informazione seria e puntuale; per la continuità con la quale, con perseveranza granitica, affronta, nella quotidianità, la storia della politica e del costume italiano.

Seguirà il MOMENTO DI CONFRONTO SU “GIUSEPPE LAZZATI: Dai lager alla proclamazione a Venerabile”.

_ Introduzione

– Presidente Ass. Rossanesi nel Mondo, CAV. Mario Scorza

_ Saluti

– Don Umberto Sapia, parroco Chiesa “Sacro Cuore”

– Sindaco, Ing. Flavio Stasi

_ Introduzione

– Prof. Francesco Filareto, Storico

_ Interventi

– S.E. Mons. Francesco Milito “La vita di Giuseppe Lazzati”

_ Conclude

– Dott.ssa Maria Gabriella Capparelli, Giornalista Rai

_ Modera

– Dott. Giuseppe Passavanti

_ Intermezzi musicali a cura di

Father and son – Maestri Pino e Alessio Salerno

Commenta

commenti