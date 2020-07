Rossano: martedì 20 disinfestazione nel centro storico

Disinfestazione da zecche, pulci e zanzare, martedì 20 interventi nel centro storico e nelle aree montane del territorio di Rossano.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che si tratta di una variazione al programma che ha interessato nelle scorse settimane l’intero territorio comunale. Dalle ore 23 e per le successive ore si raccomanda di tenere le finestre chiuse, di non sostare lungo le strade e le piazze durante lo svolgimento del servizio, di non lasciare panni ed indumenti stesi e di custodire all’interno delle abitazioni gli animali domestici.

Commenta

commenti