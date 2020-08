Rossano: il sedicenne coinvolto nell’incidente di Ferragosto non ce l’ha fatta

Cesare Smurra, ragazzo di soli 16 anni rimasto coinvolto con la sua moto nel tragico incidente della notte di ferragosto, non c’è l’ha fatta. La notizia è stata diramata dall’Associazione basta vittime sulle strada statale 106. Si tratta di un giovane appartenente alla comunità di Corigliano Rossano, che ha lottato per rimanere in vita dopo il tragico scontro avvenuto all’altezza dell’Hotel Roscianum sulla ss 106. Una scomparsa che ha scosso l’intera città e che sta unendo tutti nella vicinanza alla famiglia per cercare di superare questa immane tragedia.

Commenta

commenti