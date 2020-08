Rossano: Giuseppe Aloe presenta il suo libro alla Mondadori

Oggi, venerdì 28 agosto , alle ore 18:30, si terrà la presentazione del libro “Lettere alla moglie di Hagenbach” di Giuseppe Aloe, edito da Rubettino. Dialogherà con l’autore Alessia Alboresi. L’evento si terrà nella piazzetta adiacente alla libreria Mondadori in viale Michelangelo a Rossano per permettere il distanziamento previsto dalle norme anti-covid. Il senso di un mondo che precipita.

Forse potremmo riassumere in questa formula il nuovo romanzo di Giuseppe Aloe. Al criminologo di fama internazionale Flesherman, viene diagnosticata una forma di demenza senile. «Prima o poi sfocerà in Alzheimer» dice il medico. La risonanza emotiva di questa notizia criminis non è la stanzialità, ma la lontananza. Flesherman va a Berlino sulle tracce del cadavere di Rosa Luxemburg, e qui apprende la notizia della scomparsa dello scrittore Hagenbach.

Decide così di dedicarsi alla ricerca dello scrittore come un detective che perde pezzi di pensieri, che parla con i cartelloni pubblicitari, che vaga per città e paesi di mare, cercando una scomposta linea geografica che lo possa portare ad Hagenbach, e che lo riavvicini a una specie di morbidezza della vita.

