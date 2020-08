Rossano, Ferragosto in carcere col Sappe

A Ferragosto una delegazione del Sappe alle ore 9 visiterà il carcere di Rossano, per portare i saluti ai collegi in servizio

Il 15 agosto, una delegazione del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, guidata dal segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante, alle ore 9 visiterà il carcere di Rossano, per portare i saluti ai collegi in servizio e alle 10 incontrerà la stampa, per illustrare la situazione delle carceri, con particolare riferimento a quelle calabresi. Quando a Ferragosto, in genere, alcuni politici vanno a far visita ai detenuti, è giusto che qualcuno si preoccupi di chi rappresenta la legalità, cioè la polizia penitenziaria.

