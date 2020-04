Rossano, diceva di andare a fare la spesa ma faceva altro: denunciato

Un uomo di 64 anni è stato denunciato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano per Falsità ideologica commessa in atto pubblico. L’uomo, fermato nel Comune di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano, durante un controllo, privo di autocerficazione, fornita dai militari, dichiarava di essere uscito per andare a fare la spesa.

Tale atteggiamento non ha convinto i militari che controllando in seguito i suoi spostamenti hanno verificato come l’uomo si è recato a fare ben altro senza alcun giustificato motivo. Pertanto si è intervenuti nuovamente e proceduto alla denuncia dell’uomo. Negli ultimi giorni si sono particolarmente intensificati i controlli sull’emergenza epidemiologica covid 19 da parte della Stazione di Rossano che ha elevato diverse sanzioni amministrative per aver trovato persone che senza comprovate necessità si sono allontanate dalle residenze dichiarate

. Svariati i casi, persone trovate a raccogliere erbe spontanee, asparagi, a passeggio sulla spiaggia e in terreni agricoli. Anche la Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano è intervenuta nel Comune di Cassano Jonio per una serie di controlli in particolare nelle località di mare di Marina di Sibari e Bruscate dove i militari hanno sanzionato tre persone che erano in giro, uno di questi tranquillamente passeggiava lontano da casa con una bicicletta senza alcun giustificato motivo. Alte due sono state sanzionate a Villapiana controllate mentre erano in spiaggia.

