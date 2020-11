Rossano dice no alla Zona Rossa: indetta manifestazione per questa sera

Appuntamento per questa sera alle 18.30 nella principale piazza dello scalo rossanese. Parteciperanno cittadini comuni e commercianti

Piazza Bernardino Lefosse, centralissima Agorà dell’area urbana di Rossano, sarà il palcoscenico della manifestazione pacifica e apartitica indetta da cittadini e commercianti per dire no alla scelta governativa di istituire una zona rossa in Calabria.

«Facciamo sul serio amici commercianti, amici del mondo dello sport e cittadini tutti. Scendiamo in piazza domani sera alle 18.30 e percorriamo insieme le vie principali della città per protestare e fare sentire il nostro dissenso contro questa porcata della zona rossa».

Questo è lo stralcio del messaggio di Piero Lucisano, ex consigliere comunale e assessore provinciale, lanciato nella tarda serata di ieri. Rossano, come la stragrande maggioranza dei calabresi, sono pronti a dissentire contro una scelta oggettivamente illogica.

