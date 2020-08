Rossano centro storico, un incendio lambisce le case del Ciglio della Torre. Paura tra i residenti

Il fuoco è divampato lungo il costone roccioso di sud-ovest. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e scongiurato ogni pericolo

Un importante incendio ha interessato stamani una parte del grande acrocoro rosso su cui è arroccato il centro storico di Rossano. Le fiamme hanno interessato la zona di sud-ovest sottostante i quartieri del Ciglio della Torre e del Carminello, proprio li dove le case si affacciano a strapiombo sulla rupe.

Grande paura tra i residenti che hanno visto il fuoco affacciarsi alle finestre e nei balconi. Per fortuna non si sono registrati danni a persone e a cose. E questo anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che, intervenendo da località Traforo, hanno subito domato il fuoco spegnendolo in pochi minuti grazie all’ausilio di due autopompe.

Si sta verificando, inoltre, l’origine del rogo, probabilmente di natura accidentale, favorito anche dai venti che in queste ore stanno spirando sulla città.

