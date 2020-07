Il rossanese Claudio Pecorella entra nello staff medico della Reggina

La Reggina, fresca della promozione in serie B, si dimostra una delle compagini più ambiziose dell’intero panorama calcistico meridionale. La società capitanata dall’imprenditore romano Luca Gallo è attiva non solo sul mercato ma anche in aspetti collegati al campo di gioco. A tal proposito, gli amaranto hanno ufficializzato un rapporto di collaborazione con la Sport Nutrition Lab, ossia un gruppo di nutrizionisti che si occupa di della gestione nutrizionale dello sport ad alto livello. Tra di loro anche un cittadino di Corigliano Rossano, cioè Claudio Pecorella. Farà parte di uno staff medico che sarà completato da grandi nomi come Ennio Avolio, Fabio Buzzanca e Basilio Arasi.

