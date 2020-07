Roseto Capo Spulico: torna al suo splendore la statua della Madonna del Carmelo

La statua può essere ammirata nella chiesa di San Nicola di Mira a Roseto Capo Spulico. Il restauro è stato curato da Pina Munno

Dopo un mese di lavoro torna al suo splendore la statua in cartapesta della Madonna del Carmelo nella chiesa di San Nicola di Mira a Roseto Capo Spulico (CS). La statua che risale alla metà del ‘900, inizialmente si presentava in pessime condizioni ma grazie al lavoro svolto con maestria e passione dalla restauratrice d’arte Pina Munno, ora potrà essere ammirata in tutta la sua luce.

Il programma di restauro si è articolato seguendo i punti fondamentali della Carta del Restauro 1987: riconoscibilità, reversibilità, compatibilità, intervento minimo, rispetto della patina (tempo di vita dell’opera). Il recupero ha interessato diverse fasi: spolveratura, pulitura, incollaggio, integrazione e ripristino del colore e rilievo fotografico.

La conclusione dei lavori ha restituito alla statua i colori originari permettendo così di ridare l’aspetto maestoso di un tempo. Il progetto, curato dalla restauratrice Pina Munno, è stato voluto dal Reverendo parroco Don Franco Gimigliano La Madonna del Carmelo può essere ammirata presso la chiesa di San Nicola di Mira a Roseto Capo Spulico (CS) in Piazza La Ragione.

