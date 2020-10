Roseto Capo Spulico diventa location per l’alta moda

La notizia è stata diffusa direttamente dall’account Facebook ufficiale del Sindaco: «Avanti con il brand Roseto Capo Spulico»

Roseto Capo Spulico, con il suo Castello Federiciano, sfila in passerella. Infatti, la spiaggia e lo Scoglio dell’Incudine, sono stati scelti come location per presentare una nuova collezione Autunno/Inverno 2020 e promuovere, così, uno dei luoghi più suggestivi calabresi in tutto il mondo. Viva soddisfazione del Sindaco del comune ionico Rosanna Mazzia: «Siamo felici di essere stati scelti come location per la presentazione della collezione. Tutto ciò testimonia non solo la straordinaria bellezza dei luoghi che ci appartengono, ma anche l’importante lavoro di posizionamento sui mercati del “brand Roseto Capo Spulico”».

