Rogliano, il Coronavirus colpisce anche i Carabinieri: 8 i positivi

Il virus colpisce anche i miliari della “zone rossa” del Savuto, impegnati nel controllo del territorio per limitare la diffusione del contagio. Uno di loro è ricoverato

Sale il numero dei contagiati a Rogliano, stavolta, ad esserne rimasti colpiti, sono i carabinieri della locale stazione.

Dopo la conferma del primo caso positivo (già in isolamento domiciliare), altri 8 militari, precedentemente sottoposti al tampone, sono risultati positivi al Covid-19.

Degli 8 contagiati, attualmente in isolamento domiciliare, solo uno di loro è ricoverato. Non è da escludere che la causa del contagio siano state le riunione organizzate nei giorni scorsi con i vertici dell’amministrazione roglianese al fine di garantire sicurezza in un paese ormai messo in ginocchio dal virus.

