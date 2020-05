Roghi di cassonetti a Corigliano Rossano, la ferma condanna di Legambiente Calabria

Necessario individuare un percorso per uscire dalla logiche delle discariche e degli inceneritori

A seguito delle centinaia di cassonetti di rifiuti dati alle fiamme nella Sibaritide, Legambiente Calabria si è voluta associare al grido d’allarme lanciato dal Circolo di Corigliano –Rossano. L’associazione ambientalista condanna fermamente gli atti criminali e vandalici di chi dà alle fiamme o getta rifiuti di ogni tipo creando danni gravissimi all’ambiente ed alla salute della cittadinanza. Occorre uscire dalla logica dell’emergenza e fissare con serietà e competenza da parte della Pubblica Amministrazione, finalità ed azioni concrete ed effettive nel campo della prevenzione lavorando sulla riduzione alla fonte per realizzare l’obiettivo di rifiuti zero.

E’ necessario individuare un percorso per uscire dalla logiche delle discariche e degli inceneritori in un’ottica di economia circolare che preveda il riciclo, il riuso e la riduzione a monte dei rifiuti.

Cosi’ come è improrogabile porre in essere tutte le possibili azioni e strategie affinché la Calabria raggiunga obiettivi di raccolta differenziata, individuando i siti a sostegno per la relativa raccolta ed i relativi impianti che permettano il riciclo di materie che, da rifiuto, possono diventare risorsa.

