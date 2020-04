A Rocca Imperiale in processione solitaria (non autorizzata): multato don Domenico

Il parroco della cittadina dell’Alto Jonio stava portando il crocefisso lungo le vie del paese: 400 euro di multa

Una sanzione amministrativa di 400 euro ed un richiamo, quello dei carabinieri della locale stazione che forse non avrebbero voluto mai fare ma che di questi tempi, causa l’incolumità di tutti, sono stati costretti a fare. E’ quanto capitato a don Domenico Cirigliano, 76 anni e parroco di Rocca Imperiale, che è stato multato secondo i provvedimenti previsti dal DPCM sulle misure anti contagio dopo che è sceso in strada in processione solitaria con il crocefisso. La sua via crucis non era autorizzata dalle autorità. La notizia è stata riportata dal Quotidiano del Sud

Commenta

commenti