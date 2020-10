Rocambolesco incidente a Lauropoli: auto finisce in una scarpata. Conducente illeso

È successo ieri sera attorno alle 22.30 lungo la strada provinciale 169 che attraversa località Cafati. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118

Un rocambolesco incidente è avvenuto ieri sera a Lauropoli, nel comune di Cassano Jonio, lungo la strada provinciale 169 all’altezza di località Cafati. Un’auto, un Fiat Punto bianca, per dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitata da una scarpata finendo in un fosso acquitrinoso. Per fortuna il conducente, subito soccorso dai sanitari del 118 del vicinissimo punto di primo intervento di Cassano, è rimasto illeso ma è stato trasferito nell’immediatezza dell’accaduto presso l’ospedale hub di Cosenza per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della tenenza di Cassano Jonio e una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre l’uomo dalle lamiere e a recuperare la vettura.

