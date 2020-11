Rivolta nei 5 Stelle, Forciniti: «Per i vertici del Movimento non vale la pena lottare per una Calabria diversa»

Il Deputato grillino di Corigliano Rossano spara a zero sulla sua maggioranza: «Oggi si è scelto di lasciare carta bianca alle forze della conservazione»

È una ferita insanabile quella che si è aperta nel Movimento 5 Stelle. Francesco Forciniti, con un post al vetriolo diffuso su Facebook, lancia un guanto di sfida ai vertici del suo partito: «I nostri rappresentanti al governo, da Sileri, a Crimi, a Bonafede, hanno deciso che non valeva la pena di aiutarci nella lotta per una Calabria diversa. Hanno deciso che non si poteva fare altro che lasciare tutto in mano al sempiterno partito unico della torta».

Forciniti non si nasconde e attacca: «Durante le interlocuzioni avvenute in questi giorni ci hanno riferito, con una freddezza e un distacco che non mi aspetterei nemmeno da degli estranei, e senza darci altre spiegazioni, che la nomina del commissario per la sanità in Calabria era “in quota PD”, e che quindi alla forza politica che esprime quasi il 60% dei parlamentari calabresi non era concesso fare nomi. A parte il fatto che non mi spiego come sia possibile che una nomina fatta da LEU solo una settimana prima diventi improvvisamente “del PD” una settimana dopo, non eravamo noi quelli dello stop alla logica spartitoria e lottizzatoria delle nomine in sanità?»

Il Deputato 5 stelle non usa giri di parole: «Oggi si è scelto di lasciare carta bianca alle forze della conservazione. Si è deciso di non fare valere il peso delle percentuali bulgare conquistate il 4 marzo 2018. E non solo: si sta umiliando una persona come Gino Strada, che si era messa a disposizione e aveva avuto il merito già senza fare nulla di riaccendere la scintilla dell’entusiasmo in una terra amara e sfortunata come la nostra. Ancora adesso, mentre la nomina di Gaudio è già nero su bianco, Strada non è stato ancora messo nelle condizioni di capire se si vuole puntare su di lui, o se lo si vuole solo usare come paravento mentre dietro tutto rimane come prima. Che amarezza».

