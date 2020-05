Ritrovato un cadavere a bordo strada nella periferia di Corigliano

L’uomo è stato ritrovato in contrada Caccia di Placido, in una traversa di via Provinciale. Forse un malore ma indagano i carabinieri

C’è probabilmente un malore alla base della morte di un uomo il cui cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio lungo una strada poderale che si incrocia con via Provinciale a Corigliano scalo. Non si escludono, però, altre possibili cause che abbiano potuto portare al decesso.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Corigliano. Sul luogo dell’accaduto anche i sanitari del 118 mentre si è in attesa del responso del medico legale.

