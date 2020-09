Ritorno di Costa Crociere, Malavolta: «Occasione per il territorio»

Il ritorno di Costa Crociere nel porto di Corigliano-Rossano per ben 4 date (9, 16, 23 e 30 settembre) rappresenta una buona occasione per la Sibaritide. L’intero territorio possiede i requisiti giusti per soddisfare le esigenze di differenti segmenti turistici in diversi momenti dell’anno. Ci auguriamo che Costa Crociere colga la disponibilità del Comune a fare sinergia nel prossimo futuro per valorizzare le potenzialità di una Città ricca di storia e tradizionalmente generosa.

È quanto dichiara il vicesindaco Claudio Malavolta esprimendo con il Sindaco Flavio Stasi soddisfazione per l’inserimento di quest’area nel prestigioso circuito crocieristico. L’Amministrazione Comunale intende cogliere questa opportunità manifestando – aggiunge – tutta la disponibilità a lavorare in sinergia con la stessa Compagnia e con gli operatori del settore per migliorare sempre di più nella qualità dell’offerta e nella valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario.

La nave che salperà da Trieste e approderà nel Porto di Corigliano-Rossano sarà la Costa Deliziosa che effettuerà un itinerario nazionale riservato solo a residenti italiani. L’attracco di una nave da crociera rappresenta un’occasione in più per l’intero territorio che può e deve puntare al turismo crocieristico per presentare e far conoscere le bellezze del territorio, le eccellenze enogastronomiche e l’artigianato locale.

