Rischio idrogeologico, per la sicurezza di Caloveto stanziati 450mila euro

Tre opere che rappresentano un’opportunità in quanto propedeutiche, nei successivi step, a poter richiedere ulteriori finanziamenti

Il sindaco di Caloveto Umberto Mazza informa che 450 mila euro sono stati stanziati per la progettazione definitiva ed esecutiva di tre importanti opere che contribuiranno a mitigare il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza e consolidare strade interpoderali e del centro abitato, a beneficio di una viabilità migliore per residenti e aziende agricole. Espressa soddisfazione per l’ammissione a finanziamento di tutte e tre le richieste. Rappresentano un’opportunità – aggiunge – in quanto propedeutici, nei successivi step, a poter richiedere ulteriori finanziamenti per la realizzazione degli stessi interventi destinati a migliorare la qualità delle strade a servizio del territorio comunale. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che l’ente è stato inserito tra i beneficiari del Fondo per le aree interne messi a disposizione con apposito decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono oltre 63 mila euro le risorse che saranno destinate al sostegno di attività economiche, artigianali e commerciali.

L’assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l’annualità 2020 riguarda le strade interpoderali delle contrade Liboia-Fiumarella e Maraniga e la messa in sicurezza da dissesto idrogeologico del tratto che attraversa il centro abitato, via Sandro Pertini.

