Rinviata all’11 agosto la prima selezione di Miss Italia Calabria 2020 causa pioggia, al Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella, uno dei posti più esclusivi della costa tirrenica della Calabria. La kermesse, organizzata dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, ha dovuto rimandare l’appuntamento tanto atteso per via delle avverse condizioni metereologiche. L’appuntamento dunque è solo rinviato a martedì 11 agosto 2020. La selezione successiva vedrà invece la carovana di Miss Italia Calabria trasferirsi nella provincia di Reggio Calabria nella suggestiva cornice del Lido Matì (Punta Pellaro), in Via Vecchia Provinciale 68, Pellaro (RC).

