Rinunciano ai gettoni di presenza: i consiglieri di minoranza hanno consegnato le mascherine alla Municipale

I Consiglieri di Minoranza Gino Promenzio, Rosellina Madeo, Francesco Madeo e Aldo Zagarese hanno rinunciato ai gettoni di presenza e li hanno devoluti. In particolar modo si è pensato ad acquistare mascherine adeguate per tutta la Polizia Municipale Locale che ne era sprovvista. Stamani, infatti, sono state consegnate al comandante Arturo Levato direttamente da Gino Promenzio.

«In questo momento non è nemmeno semplice – fanno sapere – reperire mascherine, e sappiamo che può apparire poca cosa ma siamo orgogliosi di contribuire a rendere più sicuri i controlli delle nostre donne e uomini impegnati a presidiare il territorio in questo momento delicato . Abbiamo già ordinato e siamo in attesa di ricevere quelle che saranno consegnate ai medici dell’ospedale Spoke di Corigliano Rossano. In questo momento delicato abbiamo voluto dare notizia di questo gesto affinché sia da stimolo per l’amministrazione e a chiunque possa, perché se ognuno fa quello che può tutti insieme vinceremo la battagli contro il nemico invisibile».

Infine, gli stessi membri dell’opposizione si dicono «certi che anche sindaco, giunta, presidente del consiglio e il consiglio intero faccia altrettanto, devolvendo all’acquisto di DPI le indennità che ricevono».

