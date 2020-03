Rimpasto di Giunta a Trebisacce: tutti i dubbi della Minoranza

È partita ufficialmente nel pomeriggio di ieri, 3 marzo, la nuova Giunta di Trebisacce capitanata da Franco Mundo. Un rimpasto che non è andato giù alla minoranza della città ionica. Secondo l’Opposizione l’azzeramento e la successiva riconferma di tre Assessori su quattro altro non è che, come testualmente riferito in un comunicato ufficiale, «un mero esercizio di potere sotteso da motivazioni del tutto personali da parte del Sindaco Mundo».

Ad alzare le barricate ci hanno pensato Mariano Bianchi, Cinzia Tufaro, Antonio Cerchiara, Daniela Nigro che si sono opposti al primo cittadino di Trebisacce per l’azzeramento della Giunta e il successivo rimpasto. «Nonostante fosse chiaro sin dall’inizio, – si evidenzia nella nota della minoranza – il tentativo di camuffare l’atto “dispotico” del Sindaco, lo stesso si è palesato in tutta la sua arroganza con la riconferma dei tre-quarti dell’esecutivo. Riteniamo infatti – si legge ancora – che quanto accaduto alla consigliera Giulia Accattato non abbia nulla di politico, ma sia riconducibile esclusivamente ad una becera rivalsa del Sindaco, il quale ha inteso punire chi non si è conformato ai suoi piani di conquista che lo vedevano in corsa per una poltrona ai piani alti della politica regionale.

I dubbi per i consiglieri trebisaccesi non finiscono qui: «Altrettanto controversa risulta l’attuale volontà di dare vita ad un esecutivo caratterizzato da una forte connotazione politica di centrosinistra. Un proposito, questo, mai palesato durante la formazione della Lista “vivere Trebisacce” che veniva proposta agli elettori come lista civica e, come tale, rispettosa delle diverse appartenenze politiche, di fatto oggi calpestate».

Infine, la stilettata a Mundo: «I consiglieri persi durante il percorso amministrativo dell’esecutivo evidenziano i forti limiti che il sindaco ha nel ricoprire degnamente il ruolo di leader, ruolo inteso sempre più come “padre padrone” per nulla incline al dialogo. Dal punto di vista squisitamente politico – concludono – non possiamo non sottolineare la precarietà di una Maggioranza dai numeri sempre più risicati, la cui tenuta è garantita dal volere e dai desideri del singolo, tanto è vero che ancora una volta appare chiara la ‘cifra politica’ di chi guida questa amministrazione secondo il motto: “Il territorio è mio e comando io”».

