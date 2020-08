Rilancio Calabria, il gruppo consiliare del Pd lunedì incontra i sindacati

I democrat hanno convocato una riunione a Lamezia con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil

«Lunedì 31 agosto, alle ore 10,00 il gruppo consiliare calabrese del PD incontrerà a Lamezia i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL per avviare un confronto sulle emergenze calabresi e sulle opportunità offerte dai Fondi UE, a partire dal Recovery Fund».

È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, il quale aggiunge: «Ringrazio i segretari confederali regionali di CGIL CISL e UIL per aver accolto il nostro invito. L’incontro segna l’avvio di una fase di interlocuzione serrata con tutti gli attori sociali calabresi, perché crediamo che i temi sul tavolo siano così tanti e di importanza essenziale che la politica sia chiamata a promuovere uno sforzo di coinvolgimento collettivo: nessuna componente del tessuto socio-economico della nostra terra può restare esclusa in tempi, come quelli che viviamo, di estrema complessità e che richiedono l’apporto costruttivo di ogni singolo elemento rappresentativo della realtà lavorativa, imprenditoriale e dirigente calabrese. Le risorse che si prospettano configurano un quadro di possibilità che non si ripeteranno: la politica intelligente non può e non deve commettere l’errore di sentirsi autosufficiente. L’unico metro di valutazione delle proposte dovrà essere il merito, la fattibilità e l’utilità delle medesime. L’unico fine, la crescita sostenibile e lungimirante di territori e comunità».

