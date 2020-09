Riforma Welfare, Novellis: sinergia è parola d’ordine

Giovedì 24 primo incontro con il terzo settore

L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano Rossano Donatella Novellis domani, giovedì 24, con il Sindaco Flavio Stasi ed i Sindaci del Distretto Socio-Assistenziale di Corigliano- Rossano, incontrerà il Terzo Settore per condividere strategie e percorsi per l’avvio della Riforma del Welfare locale. L’incontro sarà ospitato alle ore 15 al Castello Ducale. “Far riacquistare al cittadino un ruolo baricentrico – dichiara la Novellis – ed aiutarlo nel percorso di riappropriazione di un protagonismo attivo rispetto ad un approccio che, superato il concetto di mero assistenzialismo economico, risponda in modo efficace alle reali esigenze della persona e della famiglia. Insieme, è la parola-bussola da seguire nella sfida che la Riforma del Welfare richiede. Sinergia e collaborazione tra istituzione e associazionismo sono condizioni imprescindibili.

Quanti quotidianamente vivono a contatto con emergenze e situazioni di disagio – aggiunge la Novellis – sono interlocutori preziosi per l’Amministrazione Comunale che conferma la sua volontà di programmare al meglio la definizione del Piano di Zona. Da questo dialogo che continuerà ad essere costante e ci auguriamo proficuo per il raggiungimento degli obiettivi condivisi non potrà che risultare il reale termometro della situazione e tracciare le azioni su cu intervenire. A questo primo incontro ne seguiranno altri con i soggetti istituzionali del territorio.

