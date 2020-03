Riforma del welfare, Mundo scrive a Santelli: «Subito un tavolo tecnico»

Il sindaco di Trebisacce e presidente della Consulta delle autonomie locali scrive alla neo governatrice calabrese

«Credo sia indispensabile incontrarsi subito per far partire la macchina regionale del welfare e dei servizi sociali». Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, nel proprio ruolo di presidente della Consulta delle autonomie locali, ha indirizzato una missiva alla presidente delle regione Calabria, Jole Santelli, ai colleghi sindaci dei comuni capi ambito e al presidente vicario dell’Anci, al fine di chiedere un incontro urgente con il neo Governatore calabrese nel quale discutere, appunto, l’attuazione della riforma del Welfare.

«Al fine di evitare equivoci – si legge nella missiva di Mundo – si ritiene opportuno ribadire innanzitutto il proficuo e costruttivo lavoro avviato dalle consulte delle autonomie locali e terzo settore, in collaborazione e coordinamento con l’ex Assessore alle Politiche Sociali Angela Robbe».

«In tele contesto – prosegue la missiva di Mundo – e non certo per spirito polemico, si ritiene opportuno precisare che i comuni, proprio in virtù degli accordi e atti di indirizzo adottati, non corrono alcun rischio finanziario per i Servizi Sociali. Ciò premesso, la Legge 328/2000 è una legge dello Stato e va applicata, la sua mancata applicazione non solo ci mette a rischio in quanto inadempienti, ma mette a rischio il sistema sociale regionale. Dalla mancata applicazione della legge derivano una serie di distorsioni che portano la Calabria a spendere meno di quanto le venga assegnato dai fondi nazionali, in tempi più lunghi e con ripercussioni sulla qualità della vita dei calabresi. Considerato che le risorse del sociale vanno a contrarsi e che le regioni virtuose nella spesa reclamano ulteriori risorse, va da sé che si andranno a valutare i livelli di spesa di tutte le regioni e, a fronte di risorse inutilizzate, rischiamo che vengano richiamate e destinate ad altre regioni».

Da qui l’appello che parte dai sindaci e dal terzo settore «decisi ad accettare responsabilmente di dotare il sociale di una organizzazione conforme al modello nazionale portando la gestione degli Ambiti e lasciando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo delle attività».

«Non serve bloccare la riforma – conclude Mundo – ma avviarla e procedere collegialmente a modificare le criticità che si dovessero rilevare, e che del resto si possono rilevare solo sul campo».



