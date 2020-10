Riforma del welfare, Corigliano-Rossano vuole fare la sua parte

Il Comune promuove sei tavoli tematici. L’assessore alla cultura e alla solidarietà Novellis: «Vogliamo renderci protagonisti di una riforma su cui non si mette mano da 20 anni»

«Partecipare e rendersi protagonisti di una riforma, quella del welfare, su cui si mette mano dopo 20 anni e che richiede la massima condivisione da parte di quanti sono quotidianamente testimoni di disagi e difficoltà. Contribuire a dare risposte è l’obiettivo che si intende perseguire attraverso i 6 tavoli tematici calendarizzati per le prossime settimane. La possibilità di iscriversi scade alle ore 12 di venerdì 23 ottobre».

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis sottolineando che gli incontri si terranno in modalità remota e che si suggerisce l’iscrizione a massimo tre tavoli, in base alle aree di pertinenza in cui si opera.

Politiche per l’invecchiamento attivo e servizi per le persone anziane, inclusione sociale delle persone con disabilità, accoglienza ed integrazione degli immigrati, prevenzione e riduzione delle dipendenze patologiche e violenza di genere, contrasto alla povertà, emarginazione ed inclusione sociale e sostegno alle responsabilità familiari, giovani e minori. Sono, questi, i temi dei 6 tavoli tematici.

Supportare l’ATS – Ambito Territoriale Sociale nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici del Piano di Zona, garantendo una partecipazione attiva ai soggetti della rete locale, fornendo altresì un contributo alla base conoscitiva relativa al territorio distrettuale, sia in termini di bisogni che di risorse. Sono, questi, gli obiettivi dell’iniziativa alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti e organi del Terzo settore, associazioni di volontariato, cooperative sociali, consulte, associazioni di utenti e familiari, organizzazioni sindacali e altri organismi specifici per l’area tematica, che hanno la propria sede legale nel distretto o che operano presso uno dei comuni dello stesso.

La richiesta di partecipazione va inviata a protocollo.coriglianorossano@asmepec.it entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 Ottobre 2020.

La serie di incontri si inserisce nel percorso che ha visto, tra gli altri momenti, anche la riunione della Conferenza dei Sindaci. Il calendario dei tavoli tematici che sotto il coordinamento delle Assistenti Sociali partiranno già mercoledì 28, è disponibile sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/).

