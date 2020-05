Interessate dal disservizio le zone dello Scalo e di Schiavonea

Porta a porta, domani, sabato 30 maggio nel territorio di Corigliano, allo scalo e a Schiavonea, non sarà effettuata la raccolta della frazione organica. I mastelli non dovranno essere esposti sul piano stradale. È quanto fanno sapere gli uffici comunali ribadendo che il disservizio è determinato dall’emergenza rifiuti regionale in atto. Si invita alla collaborazione.

