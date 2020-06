Rifiuti, Stasi annuncia che si è quasi fuori dall’emergenza

Dopo la raccolta di tutti i rifiuti si passera alla disinfezione. La sfida, però, è una nuova campagna per la differenziata

«Contiamo di arrivare all’azzeramento dei rifiuti su strada e di avviare tutti i necessari interventi di derattizzazione e di disinfestazione sul territorio entro questa settimana. Abbiamo messo in campo ogni sforzo per far ritornare la città alla normalità, ripulendo via per via, quartiere per quartiere. Una volta usciti dall’emergenza, ripartiamo tutti con la raccolta differenziata, come e più di prima, perché soltanto così continueremo a ridurre, per la comunità, i costi del servizio».

È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi informando che per tutta la giornata di sabato 30 maggio scorso, quale rappresentante di Corigliano-Rossano comune capofila, si è lavorato alla ricerca e messa in atto di una soluzione temporanea che consentisse di aumentare il conferimento nell’impianto di Bucita.

«A partire, quindi, da ieri domenica 31 maggio – continua – abbiamo messo in atto una massiccia azione di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale che ha consentito di prelevare circa 250 tonnellate di indifferenziato e – conclude Stasi – di far riattivare il circuito, interrotto dalla crisi di questi giorni, della differenziata».

