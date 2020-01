Rifiuti, Rapani: «dal sindaco stasi attendiamo risposte» 

Il dirigente nazionale candidato alle Regionali sollecita il primo cittadino di Corigliano Rossano

Dopo l’appello dei giorni scorsi il portavoce regionale di Fratelli d’Italia oggi candidato al Consiglio regionale, Ernesto Rapani, torna ad incalzare il sindaco Flavio Stasi sulla ormai eterna questione dei rifiuti. «Il primo cittadino – scrive Rapani – rinnova l”appello” ai candidati al consiglio regionale affinché offrano risposte alle problematiche in essere a cominciare dal “sistema rifiuti” e dimentica (volutamente?) che una risposta, un vero e proprio piano con scadenze e provvedimenti da adottare, è stata inviata da me, quale candidato del territorio di Fratelli d’italia, alla sua attenzione».

E l’ex aennino rincara la dose: «Dal momento che, a conclusione del suo rinnovato appello, dichiara di voler fare la sua parte nel concorrere a risolvere le problematiche in essere come la “questione rifiuti”, mi aspetto, adesso, – precisa il candidato di Fdi – che metta a conoscenza i cittadini di Corigliano Rossano e più in generale i calabresi, se condivide gli impegni assunti da me e Fratelli d’Italia rispetto alla proposta che concorre a risolvere in modo strutturale la “questione rifiuti” e che faccia, come promesso, “la sua parte”».

«Aggiungo, inoltre, – precisa ancora Rapani – che articolate proposte di soluzione, contenute negli impegni programmatici all’attenzione degli elettori, riguardano anche la “rivisitazione” del sito Enel, una vera e propria riforma di gestione del sistema sanità, del sistema idrico che dovrebbe passare attraverso il riassetto del territorio, ovvero l’individuazione di un effettivo “ambito territoriale ottimale” che non può meccanicamente essere quello provinciale (Cosenza), il rifinanziamento della legge regionale a favore della fusione».

