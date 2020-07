Rifiuti? «La raccolta differenziata diminuisce, la bolletta aumenta e l’Amministrazione tace»

Francesco Madeo e Gennaro Scorza, consiglieri comunali di minoranza di Corigliano Rossano, lamentano che nella città non si è fatto nulla riguardo i rifiuti. In attesa di una smentita, chiara e basata su argomentazioni concrete, hanno svolto una Commissione Ambiente nella quale si è parlato dell’impiantistica regionale ma non abbiamo ancora discusso, all’interno della Commissione, dell’azione Amministrativa Comunale e delle responsabilità territoriali.

«Leggiamo ancora il classico scarica barile che ha contraddistinto la storia politica ambientale del nostro territorio ma non solo. Nonostante questa richiesta sia stata presentata più volte durante questo anno di Amministrazione. Abbiamo assistito ad una gara di appalto della pulizia della spiaggia tardiva e sbagliata, osserviamo la percentuale di raccolta differenziata diminuire giorno dopo giorno, assisteremo ad un aumento della bolletta dei rifiuti nel mese di ottobre, ma non siamo a conoscenza di alcun atto amministrativo concreto che possa risolvere, anche parzialmente, le problematiche relative ai rifiuti. Ci dispiace assistere ad un vuoto amministrativo totale sulla questione rifiuti da parte di una maggioranza a loro dire ambientalista. La strategia – concludono – è chiara non fare nulla affinché appaia che siano gli altri a sbagliare».

