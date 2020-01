Rifiutano il prestito: uomo getta una Molotov contro la Banca

Ha dell’incredibile quello che è accaduto nella mattina di ieri, 28 gennaio, a Vibo Valentia. Un uomo di 42 anni, disoccupato, dopo aver ricevuto un rifiuto per un prestito da una banca ha reagito gettando una Molotov sulla vetrina principale dell’Istituto di Credito della Bper (Banca Popolare dell’Emilia Romagna).

I fatti sono accaduti in pieni giorno, dubito dopo l’ora di pranzo, lasciando di stucco un’intera città. Immediati sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Inoltre, tanta paura per un impiegato della suddetta banca, che è rimasto intrappolato dentro l’edificio. Lo stesso poi è stato trasportato in Ospedale a causa di una forte intossicazione.

Gli inquirenti, successivamente, si sono concentrati sull’autore dell’insano gesto, scoprendo l’identità dell’autore dell’insano gesto. Infatti, l’uomo si è costituito poco alla locale Stazione dei Carabinieri, dove si è scoperta l’età, 42 anni, e il luogo di provenienza, ovvero il piccolo centro vibonese di Rombiolo. Infine, il movente è stato trovato nella situazione di disperazione e di profondo sconforto in cui versava l’attentatore.

