Rievoluzione Calabria ricorda Paolo Borsellino

Una serie di iniziative tese a ricordare la strage di via D’Amelio in cui furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti di scorta

L’appuntamento è per il 19 alle ore 19 in piazza Fausto e Luigi Gullo, sulle scalinate antistanti il Tribunale di Cosenza, nel giorno esatto dell’anniversario dell’assassinio del magistrato palermitano, che avvenne ben 28 anni fa, ma il cui ricordo ancora oggi guida questi giovani calabresi che s’ispirano ai suoi insegnamenti.

Un luogo simbolo che è stato scelto dagli organizzatori proprio in relazione ai più recenti sviluppi di cronaca giudiziaria sia in relazione al depistaggio per la strage di via D’amelio, sia in relazione alle più recenti vicende che hanno coinvolto la Magistratura tutta.

«Borsellino – continuano i rappresentanti di Rievoluzione Calabria – rappresenta non solo l’uomo dell’istituzioni che ha avuto il coraggio di combattere la mafia, ma soprattutto la figura d’un cittadino capace di non mostrarsi timoroso, pur sapendo di essere prossimo alla morte ha continuato a combattere con coraggio.

Il nostro desiderio è che tutta la cittadinanza voglia raccogliere questa piccola fiamma di speranza e resistenza alla mafie ed ai poteri forti collaterali e scenda in piazza con noi per ricordare che Paolo Vive».

