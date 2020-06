Riattivazione ambulatori e nuovo personale rsa, Scalioti chiede incontro a Grippa

Il sindaco facente funzioni di Cariati: «Il balletto di dimissioni all’Asp dilata i tempi sui servizi sanitari»

«Il balletto continuo di incarichi e di dimissioni all’Asp di Cosenza non fa altro che dilatare tempo utile e prezioso che dovrebbe essere investito invece senza soste nella ricerca di soluzioni alle troppe questioni rimaste aperte nella sanità dei territori, soprattutto quelli periferici».

È quanto dichiara il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti chiedendo a nome dell’Amministrazione Comunale un incontro urgente al neo commissario straordinario Giampaolo Grippa, nominato nei giorni scorsi dal generale Saverio Cotticelli alla guida della direzione, a seguito delle dimissioni del commissario ad interim Giuseppe Zuccatelli.

«Bisogna accelerare su tutto. A partire – continua – dai tempi di riattivazione dei servizi ambulatoriali sospesi (è il caso di diabetologia e di altri servizi), motivo di serio disagi per gli utenti dell’ex distretto di Cariati, costretti a spostarsi sullo Spoke di Corigliano – Rossano. Va incrementato, inoltre, il personale medico e paramedico della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) medicalizzata di Cariati, una delle più efficienti dell’Asp cosentina, che – conclude Scalioti rinnovando l’appello a farsi carico della grave emergenza sanitaria territoriale – per queste carenze non può garantire nemmeno la turnazione».

