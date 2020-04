Riapertura Ospedale di Cariati, martedì Consiglio Comunale ad hoc

Emergenza sanitaria territoriale, riapertura ex ospedale Vittorio Cosentino. Iniziative istituzionali e politiche. È, questo il punto all’ordine del giorno del consiglio comunale monotematico convocato in sessione straordinaria per martedì 5 maggio alle ore 16.

È quanto fa sapere il Presidente vicario del Consiglio Comunale Francesco Cicciù informando che, in caso di seduta deserta, il Consiglio si riunirà lunedì 11 maggio alle ore 16.

L’assise, necessariamente chiusa al pubblico in aderenza alle prescrizioni nazionali e regionali sul contenimento della diffusione del Covid-19, si riunirà al Cinema Teatro comunale di via G.Natale. Sono stati invitati a partecipare insieme ai responsabili dell’ASP, i sindaci del territorio, deputati, assessori regionali e la Governatrice della Calabria Jole Santelli.

Il Commissario ad Acta Saverio Cotticelli, il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli, gli amministratori comunali del territorio che va da Strongoli a Trebisacce, i consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Mimmo Bevacqua, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il presidente della provincia di Cosenza Antonio Iacucci, i deputati Francesco Forciniti, Rosa Abate, Francesco Sapia e Elisa Scutellà. Sono, questi, i destinatari dell’invito a partecipare al Consiglio straordinario, insieme ai parroci, alle associazioni e ai movimenti che si sono occupati di sanità.

Commenta

commenti