Riapertura Ospedale di Cariati, domenica la manifestazione

Il primo cittadino Filomena Greco ricorda che per il diritto alla salute si combatte per e con i cittadini

Re-immissione dell’ex Ospedale di Cariati nella rete ospedaliera regionale, in vista della manifestazione in forma statica prevista per domenica 15, alle ore 10, nel piazzale antistante il Vittorio Cosentino, considerato che la questione riguarda un bacino che supera i confini comunali, si stanno coinvolgendo tutti i comuni del basso jonio cosentino e dell’alto jonio crotonese. È strategica la scelta di costituire un tavolo con tecnici e manager competenti in materia sanitaria; indispensabile la formazione di un comitato cittadino, senza badare ad appartenenze e colori politici. L’obiettivo è quello di poter offrire da parte di tutti, istituzioni, comunità ed esperti, il proprio contributo nella battaglia per il diritto alla salute.

È quanto è stato concordato nel corso dell’incontro ad hoc convocato e tenutosi ieri (giovedì 12) al Cinema Teatro che ha fatto registrare, con rammarico, l’assenza della minoranza consiliare.

Dispiace – dichiara il Sindaco Filomena Greco – perché ci era sembrato di capire, nella manifestazione ospitata domenica scorsa nello stesso posto, che l’opposizione, rispondendo alle richieste di unità avanzate dalla cittadinanza, si era dimostrata disponibile – come aveva detto – a mettere da parte le contrapposizioni politiche e ad iniziare un nuovo percorso con lo sguardo rivolto al futuro per il raggiungimento di uno scopo comune. Non possiamo che prenderne atto insieme a tutti i cittadini che con forza continuano a chiedere coesione e non divisioni. Il tema ed il momento richiedono serietà e responsabilità. È con questo spirito che andremo avanti con e per i cittadini per ottenere la riapertura del presidio ospedaliero di Cariati.

