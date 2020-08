Rete unica, Bruno Bossio: basta veti incrociati

Le indicazione del Parlamento sono state chiare e non è il momento di guerre di schieramento per sperimentare soluzioni non adottate da nessun paese europeo e che, nei pochissimi esempi esistenti a livello mondiale, non hanno ottenuto risultati positivi. Si deve lavorare invece per la creazione di un’unica infrastruttura di rete che, anche con Tim capofila, coinvolga le principali reti esistenti e sia aperta a tutti gli investitori interessati”.

“D’altra parte in piena pandemia, la rete ha retto grazie agli operatori telefonici e in particolare TIM che in pochi mesi ha portato la fibra nel 65% dei Comuni nelle cosiddette aree bianche. È necessario dunque puntare sul modello di coinvestimento promosso dalla Commissione europea, attraverso il Nuovo Codice delle comunicazioni, e in corso di adozione da parte del Parlamento italiano.

Un modello di coinvestimento “rinforzato”, anche attraverso una società terza senza

rischio di discriminazione e mantenendo la competizione infrastrutturale che ha

già mostrato in questi anni significativi benefici per lo sviluppo della rete”.