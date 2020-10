Retake Rossano aderisce alla Camminata tra gli Olivi

Il 25 ottobre insieme a Comune ed associazioni per una giornata di riscoperta dei paesaggi di Corigliano Rossano

Scoprire e riscoprire le peculiarità del territorio fanno parte della mission che Retake Rossano ormai da mesi sta portando avanti attraverso un’opera di recupero della memoria e la pianificazione di eventi e momenti che puntano a rigenerare il Centro Storico di Rossano e a ricreare un rapporto fra la popolazione e le sue radici. Nonostante le incertezze legate al Covid-19 da settimane ormai il lavoro di Retake sta andando avanti con un coinvolgimento sempre maggiore di cittadini che ci stanno affiancando in questo percorso con entusiasmo.

Abbiamo dunque accolto con favore l’invito dell’Assessore Caudullo ad aderire alla Camminata tra gli Olivi del 25 ottobre prossimo, convinti come siamo che la sinergia fra enti locali e associazionismo sia l’unica prospettiva utile a raggiungere obiettivi condivisi e a lavorare per il bene comune della città e del territorio. Saremo dunque presenti e abbiamo invitato tutti i nostri simpatizzanti a prendere parte a questa giornata di riscoperta della bellezza che esiste fra antichi mulini ed oliveti con quello che è il nostro mezzo preferito: la passeggiata. Riappropiarci dei nostri luoghi vuol dire riappropriarci del nostro passato e delle nostre radici, e solo attraverso la consapevolezza di ciò che siamo stati è possibile progettare il futuro. In questo crediamo, a questo stiamo dedicando tempo e risorse convinti come siamo del fatto che solo riscoprendo la bellezza si possa restituire dignità e grandezza al nostro centro storico.

